صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوام سے کیے تمام وعدے مرحلہ وار پورے کیے جا رہے :واصف مظہر راں

  • ملتان
عوام سے کیے تمام وعدے مرحلہ وار پورے کیے جا رہے :واصف مظہر راں

ٹاٹے پور (نامہ نگار ) پیپلز پارٹی کے ایم پی اے ملک واصف مظہر راں نے کہا ہے کہ حلقہ پی پی 219 میں پہلے ریکارڈ ترقیاتی کام کرائے جا چکے ہیں ۔۔۔

اور مستقبل میں کروڑوں روپے کے فنڈز سے سڑکیں تعمیر کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ عوام سے کیے گئے تمام وعدے مرحلہ وار پورے کیے جا رہے ہیں اور ہمارا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے سیاست عوامی خدمت کے لیے کی ہے ۔۔ اس موقع پر حاجی عمران ظفر دھرالہ، چوہدری محمد علی بھولہ، محمد نواز خان سوترک، چوہدری ریاست علی اور جمشید حیدر بھٹہ بھی موجود تھے انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ چھوٹے بچوں کو موٹر سائیکل یا گاڑی دینے سے گریز کریں اور قانون کی پاسداری سب کی ذمہ داری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پولیس فورس قانون کی حکمرانی اور عوام کے تحفظ کا مضبوط ستون ہے ، گورنر

طلبا جدت ،دیانت اورخدمت کوشعاربنائیں،وزیراعلیٰ

پولیس کی پراپرٹیز واپس پولیس کو دینا ہوں گی،ہائیکورٹ

کے الیکٹرک کی بجلی چوری کے خلاف کارروائیاں جاری

خالی پلاٹ سے 12 سالہ بچے کی لاش برآمد، شناخت بھی ہوگئی

میرپور خاص:گلی میں کچرا پھینکنے پرجھگڑا، فائرنگ سے 4زخمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل