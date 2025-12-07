صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس کی کارروائیاں، 4ملزم گرفتار، اسلحہ ،شراب برآمد

  • ملتان
پولیس کی کارروائیاں، 4ملزم گرفتار، اسلحہ ،شراب برآمد

اسماعیل بھٹہ سے کلاشنکوف ،صدام سیال سے پمپ ایکشن برآمد، مقدمہ درج

 کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ،نامہ نگار ) کوٹ ادو میں پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں تیز کرتے ہوئے ناجائز اسلحہ اور دیسی شراب برآمد کر کے چار ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر منصور قمر کی ہدایت پر ضلع بھر میں اسلحہ اور منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ تھانہ صدر کوٹ ادو کے ایس ایچ او ملک ندیم حیدر نے واردات کی نیت سے اسلحہ رکھنے والے دو ملزمان کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق ملزم اسماعیل بھٹہ سے کلاشنکوف جبکہ صدام سیال سے پمپ ایکشن رپیٹر برآمد ہوا، جن کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کیے گئے ۔ اسی دوران تھانہ سٹی کوٹ ادو پولیس نے گشت کے دوران 45 لیٹر دیسی شراب برآمد کی۔ کارروائی میں وسیم عباسی سے 25 لیٹر جبکہ بسمہ اللہ چوک کے قریب محمد ناصر سے 20 لیٹر دیسی شراب ملی، دونوں ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پولیس فورس قانون کی حکمرانی اور عوام کے تحفظ کا مضبوط ستون ہے ، گورنر

طلبا جدت ،دیانت اورخدمت کوشعاربنائیں،وزیراعلیٰ

پولیس کی پراپرٹیز واپس پولیس کو دینا ہوں گی،ہائیکورٹ

کے الیکٹرک کی بجلی چوری کے خلاف کارروائیاں جاری

خالی پلاٹ سے 12 سالہ بچے کی لاش برآمد، شناخت بھی ہوگئی

میرپور خاص:گلی میں کچرا پھینکنے پرجھگڑا، فائرنگ سے 4زخمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل