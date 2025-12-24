گرجا گھر میں سکیورٹی کیلئے موک ایکسرسائز
ملتان(کرائم رپورٹر )کرائسٹ چرچ نزدچونگی نمبر7ملتان میں سکیورٹی سے متعلق موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا۔
مشق کی نگرانی اور رہنمائی ایس ایچ او تھانہ چہلیک انصرعباس نے کی۔اس موک ایکسرسائز میں پنجاب پولیس، ایلیٹ فورس، ریسکیو 1122، سپیشل برانچ، سی آر او برانچ، پی آر او برانچ، محافظ اسکواڈ، ڈولفن سکواڈ، بم ڈسپوزل اسکواڈ، سول ڈیفنس، فائر بریگیڈ سمیت دیگر اداروں نے حصہ لیا۔اس مشق کا مقصد ہنگامی صورتحال میں فوری ریسپانس، بین الادارہ کوآرڈی نیشن، کمیونی کیشن سسٹم اورسیکیورٹی اقدامات کا عملی جائزہ لینا تھا۔موک ایکسرسائز کامیابی سے مکمل ہوئی جس میں تمام اداروں نے بہترین ہم آہنگی اور بروقت کارروائی کا مظاہرہ کیا۔