صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرجا گھر میں سکیورٹی کیلئے موک ایکسرسائز

  • ملتان
گرجا گھر میں سکیورٹی کیلئے موک ایکسرسائز

ملتان(کرائم رپورٹر )کرائسٹ چرچ نزدچونگی نمبر7ملتان میں سکیورٹی سے متعلق موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا۔

مشق کی نگرانی اور رہنمائی ایس ایچ او تھانہ چہلیک انصرعباس نے کی۔اس موک ایکسرسائز میں پنجاب پولیس، ایلیٹ فورس، ریسکیو 1122، سپیشل برانچ، سی آر او برانچ، پی آر او برانچ، محافظ اسکواڈ، ڈولفن سکواڈ، بم ڈسپوزل اسکواڈ، سول ڈیفنس، فائر بریگیڈ سمیت دیگر اداروں نے حصہ لیا۔اس مشق کا مقصد ہنگامی صورتحال میں فوری ریسپانس، بین الادارہ کوآرڈی نیشن، کمیونی کیشن سسٹم اورسیکیورٹی اقدامات کا عملی جائزہ لینا تھا۔موک ایکسرسائز کامیابی سے مکمل ہوئی جس میں تمام اداروں نے بہترین ہم آہنگی اور بروقت کارروائی کا مظاہرہ کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معاشی استحکام کیلئے طویل المدتی پالیسی منصوبہ بندی ناگزیر، قیصر شیخ

رینجرز کیڈٹ کالج چکری میں یومِ والدین کی تقریب

ڈیجیٹل مستقبل کی اخلاقی،فکری سمت کا تعین ضروری،وجیہہ قمر

ہائیڈروپونک ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹماٹر کی بہتر پیداوار حاصل کی جا سکتی، وزیر زراعت

وفاقی محتسب کی جانب سے اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے افسروں میں ایوارڈ تقسیم

کرسمس، راولپنڈی میں سکیورٹی کے فول پروف انتظامات

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر