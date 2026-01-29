صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کیلئے پیشگی انتظامات کا جائزہ

  • ملتان
ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کیلئے پیشگی انتظامات کا جائزہ

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خالد عباس سیال کی زیر صدارت ممکنہ سیلاب 2026 کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ممکنہ سیلاب کے پیش نظر پیشگی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔

 اجلاس میں گزشتہ سال سیلاب سے نمٹنے کیلئے کیے گئے اقدامات اور تیاریوں میں موجود خامیوں کو دور کرنے پر زور دیا گیا۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ ممکنہ سیلاب کے پیش نظر بروقت اور مؤثر اقدامات یقینی بنانے کیلئے کوشاں ہے ۔ انہوں نے تمام نشیبی علاقوں کی نشاندہی، ریلیف کیمپس کے قیام، عارضی پناہ گاہوں اور طبی سہولیات کی پیشگی تیاری مکمل کرنے کی ہدایت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پوئپا کے چیئرمین کی سعودی قونصلر سے ملاقات ،خدمات پر خراج تحسین

امتحانات، ہارڈ سینٹرز میں اضافہ ،مانیٹرنگ سخت کی جائے،کمشنر

سی چودہ، آئی بارہ، ای بارہ میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری

آئی جی کی زیرصدارت آپریشنل کمانڈرز کانفرنس،اہم ہدایات

ایس ایس پی آپریشنز کا پولیس سٹیشن آن ویل کا دورہ، سہولیات کا جائزہ

مدارس اور اس کے نصاب پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا،راغب نعیمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بحث نہ کرنے کے طریقے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کوئلوں کی دلالی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خاندان یا بازیچہ اطفال؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ انکشاف انکشاف نہیں ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
12 فروری، بنگلہ بہار کا دن
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن