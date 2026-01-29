صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پراپرٹی ڈیلرز کی تحصیلدارسے ملاقات،مسائل سے آگاہ کیا

  • ملتان
پراپرٹی ڈیلرز کی تحصیلدارسے ملاقات،مسائل سے آگاہ کیا

پراپرٹی ڈیلرز کی تحصیلدارسے ملاقات،مسائل سے آگاہ کیابہترسروس ، رجسٹری ، انتقال اراضی کے مسائل حل کرنے میں شفافیت پر زور

وہاڑی(نمائندہ خصوصی)پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن تحصیل وہاڑی کے صدر چودھری علی احمد صابر کی قیادت میں ایک وفد نے تحصیل دار وہاڑی چودھری منظور الحق سے ملاقات کی۔ ملاقات میں رجسٹری اور انتقال اراضی کے دوران درپیش مسائل، دفتری امور میں شفافیت، اور سروس کی بہتر فراہمی پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔

چودھری علی احمد صابر نے کہا کہ پراپرٹی ڈیلرز عوام اور حکومتی اداروں کے درمیان اہم کڑی ہیں اور غیر ضروری تاخیر شہریوں اور ڈیلرز دونوں کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسوسی ایشن کے ہر ممبر قانونی ضوابط کی پاسداری کرتا ہے اور کسی بھی جائز کام میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے ۔ تحصیل دار چوہدری منظور الحق نے یقین دہانی کرائی کہ شہریوں اور ڈیلرز کے جائز کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور مسائل کو فوری حل کیا جائے گا۔ ملاقات میں دیگر اراکین نے بھی اپنی تجاویز پیش کیں اور دونوں فریقین نے باہمی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ اس سے پراپرٹی سے متعلق امور میں آسانی اور عوام کو بلا تعطل خدمات فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پوئپا کے چیئرمین کی سعودی قونصلر سے ملاقات ،خدمات پر خراج تحسین

امتحانات، ہارڈ سینٹرز میں اضافہ ،مانیٹرنگ سخت کی جائے،کمشنر

سی چودہ، آئی بارہ، ای بارہ میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری

آئی جی کی زیرصدارت آپریشنل کمانڈرز کانفرنس،اہم ہدایات

ایس ایس پی آپریشنز کا پولیس سٹیشن آن ویل کا دورہ، سہولیات کا جائزہ

مدارس اور اس کے نصاب پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا،راغب نعیمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بحث نہ کرنے کے طریقے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کوئلوں کی دلالی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خاندان یا بازیچہ اطفال؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ انکشاف انکشاف نہیں ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
12 فروری، بنگلہ بہار کا دن
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن