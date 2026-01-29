صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلع وہاڑی میں اشیائے خورونوش کی نئی قیمتیں مقرر

  • ملتان
ضلع وہاڑی میں اشیائے خورونوش کی نئی قیمتیں مقرر

ضلع وہاڑی میں اشیائے خورونوش کی نئی قیمتیں مقررگراں فروشی پر سخت کارروائی اور نرخنامے آویزاں کرنے کی ہدایت

وہاڑی (خبرنگار) ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گورائیہ کی زیر صدارت اشیائے خورونوش کی قیمتوں کے تعین سے متعلق اجلاس منعقد ہوا، جس میں تاجر تنظیموں کے نمائندوں، مارکیٹ کمیٹی افسران اور صارفین کے نمائندوں کی مشاورت سے اشیائے خورونوش کی قیمتوں کا ازسرِ نو تعین کیا گیا۔ اجلاس میں مختلف اشیاء کی قیمتوں میں ردوبدل کی منظوری دی گئی۔اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ تمام دکاندار مقررہ سرکاری نرخوں پر اشیائے خورونوش کی فروخت ہر صورت یقینی بنائیں اور نرخنامے نمایاں مقامات پر آویزاں کریں۔

انہوں نے واضح کیا کہ گراں فروشی، ذخیرہ اندوزی اور مقررہ نرخوں کی خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور کسی سے رعایت نہیں برتی جائے گی۔اجلاس میں طے پانے والے نرخوں کے مطابق چاول کائنات نئی 315 روپے ، چاول اری 102 روپے فی کلوگرام مقرر کیے گئے ہیں۔ دال چنا سپریم 210 روپے ، دال چنا باریک 193 روپے ، دال مسور موٹی 195 روپے ، دال ماش دھلی 376 روپے ، دال ماش بغیر دھلی 340 روپے اور دال مونگ دھلی 350 روپے فی کلوگرام فروخت ہوگی۔ چنا سفید موٹا 270 روپے اور چنا سفید باریک لوکل 210 روپے فی کلوگرام مقرر کیا گیا ہے ۔ بیسن 220 روپے جبکہ سوجی اور میدہ 133 روپے فی کلوگرام فروخت ہوں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پوئپا کے چیئرمین کی سعودی قونصلر سے ملاقات ،خدمات پر خراج تحسین

امتحانات، ہارڈ سینٹرز میں اضافہ ،مانیٹرنگ سخت کی جائے،کمشنر

سی چودہ، آئی بارہ، ای بارہ میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری

آئی جی کی زیرصدارت آپریشنل کمانڈرز کانفرنس،اہم ہدایات

ایس ایس پی آپریشنز کا پولیس سٹیشن آن ویل کا دورہ، سہولیات کا جائزہ

مدارس اور اس کے نصاب پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا،راغب نعیمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بحث نہ کرنے کے طریقے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کوئلوں کی دلالی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خاندان یا بازیچہ اطفال؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ انکشاف انکشاف نہیں ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
12 فروری، بنگلہ بہار کا دن
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن