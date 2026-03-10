صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہنگائی مافیاں کیخلاف کریک ڈاؤن، 26 گرفتار، 1کروڑ جرمانہ

  • ملتان
مہنگائی مافیاں کیخلاف کریک ڈاؤن، 26 گرفتار، 1کروڑ جرمانہ

ماہ مقدس میں گرانفروشی میں ملوث افراد کے خلاف 44 مقدمات درج ،انتظامیہ

ملتان ( وقائع نگار خصوصی)ضلع بھر میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی جانب سے مہنگائی مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ،رمضان المبارک کے دوران مجموعی طور پر ایک کروڑ روپے سے زائد جرمانے عائد جبکہ گرانفروشی میں ملوث افراد کے خلاف 44 مقدمات درج ،26 سے زائد گرانفروشوں کو گرفتار کرکے حوالات بھی بھجوایا گیا۔ضلعی انتظامیہ کے مطابق پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے مختلف مارکیٹوں، بازاروں اور دکانوں کی مسلسل چیکنگ کی۔ اس دوران زائد قیمتیں وصول کرنے ، نرخنامے آویزاں نہ کرنے اور گرانفروشی کے مرتکب دکانداروں کے خلاف قانونی کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔ ڈپٹی کمشنرکا کہنا تھا کہ کسی کو بھی ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اشیاء ضروریہ کی مقررہ نرخوں پر فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مون سون سیزن سے قبل انتظامات مکمل کئے جائیں ،چیئرمین سی ڈی اے

آر ڈی اے کاروباری برادری کی معاونت جاری رکھے گا ،ڈی جی

مال روڈ مری کی بیوٹیفکیشن کا کام تیز منصوبہ جلد مکمل کرنے کی ہدایت

موٹروے پولیس کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ،ڈی آئی جی

بازاروں میں عید کی خریداری کا آغاز، خواتین کی بڑی تعداد مارکیٹوں کا رخ کرنے لگی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس