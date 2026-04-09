صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دو موٹر سائیکلوں میں تصادم ،دو افراد زخمی

  • ملتان
وہاڑی(خبر نگار، نمائندہ خصوصی) لڈن روڈ پر دو موٹر سائیکلوں میں تصادم کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہو گئے ۔۔

 ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ ہیڈ اسلام لڈن کے قریب پیش آیا، جہاں دونوں موٹر سائیکلیں بے قابو ہو کر آپس میں ٹکرا گئیں۔ تصادم کی وجہ تیز رفتاری اور لاپرواہی بتائی گئی ہے ، جس کے باعث دونوں سواروں کے سر میں چوٹیں آئیں۔ریسکیو 1122 کی ٹیم نے اطلاع ملتے ہی فوری طور پر موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور انہیں ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر وہاڑی ہسپتال منتقل کر دیا۔ ریسکیو ترجمان نے عوام کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ تیز رفتاری اور لاپرواہی کے ساتھ ڈرائیونگ جان کے ضیاع کا باعث بن سکتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک قوانین کی پابندی اور ہیلمٹ کے استعمال کو ہر صورت یقینی بنایا جائے تاکہ اس قسم کے حادثات سے بچا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

دودھ دہی سمیت اشیا خورونوش کی قیمتیں بے قابو ایل پی جی مسلسل مہنگی

سیالکوٹ: بس ٹرمینلز و شیلٹرز کی سولر انرجی پر منتقلی کا جائزہ

رواں ماہ کے دوران گوجرانوالہ پولیس کے 14 افسر و ملازم ریٹائرڈ

پیپلز پارٹی سٹی کے زیر اہتمام شہید ذوالفقار بھٹو کی برسی پر تقریب

ڈسکہ :پاکستان کی سفارتی کامیابی پر خراج تحسین کیلئے ریلی

گندم کی بین الاضلاعی نقل وحمل پر پابندی ختم کرنے کا مطالبہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گگو منڈی سے تحصیل ہسپتال بوریوالہ تک
خالد مسعود خان
بے اعتباری کا موسم
خورشید ندیم
پاکستان زندہ باد
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ جنگ کے متوقع اور غیر متوقع نتائج … (2)
سعود عثمانی
نوبیل انعام کا اصل حقدار۔ پاکستان
مفتی منیب الرحمٰن
ایران کا المیہ اور ہمارا زاویۂ نظر
