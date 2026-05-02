نوجوان کی معززین کی موجودگی میں جرائم سے توبہ

  • ملتان
وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی)نوجوان نے معززین کی موجودگی میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر جرائم سے توبہ کرلی۔۔۔

نواحی چک 23 کے رہائشی رانا زوہیب نے معززین علاقہ سابق چیئرمین رانا خالد حسین، صوفی شبیر احمد رانا، رانا خضر نمبردار، رانا جابر، رفیق بلوچ سابق کونسلر، عدالت خان بلوچ، مقبول ممبر، رانا فاروق، بابا یعقوب، رانا یعقوب، رانا صدام، عرفان نذیر اور دیگر معززین کی موجودگی میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر منشیات فروشی سے توبہ کر لی۔انہوں نے عہد کیا کہ آئندہ کسی بھی جرائم پیشہ افراد سے تعلق نہیں رکھیں گے اور باعزت شہری بن کر زندگی گزاریں گے ۔ رانا زوہیب نے ڈی پی او وہاڑی اور پولیس انتظامیہ سے اپیل کی کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے ۔انہوں نے کہا کہ وہ پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے اور آئندہ اپنے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے مثبت کردار ادا کریں گے ۔

 

مزید پڑہیئے

سرگودھا

رش والے مقامات پر ڈیوٹی کے دورانیہ بڑھانے کا فیصلہ

مزدوروں کے حقوق کا تحفظ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری‘اسسٹنٹ کمشنر

جمعہ کوسخت ترین سکیورٹی انتظامات پولیس فورس کو الرٹ کر رکھا گیا

سرگودھا میں اچانک دودھ کے نرخوں میں 20 روپے کلو تک اضافہ

پٹرول کی قیمتوں نے زندگی مشکل بنا دی

6جواری گرفتار ‘داؤ پر لگی رقم برآمد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مشرقِ وسطیٰ میں فساد کا ذمہ دار کون؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کہیں تو بریک لگنی چاہیے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دستوری بازیچۂ اطفال اور تبادلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ پُرامن تعلقات ممکن ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
کچھ بھی نہیں بدلا
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
بَیْتُ اللّٰہ
مفتی منیب الرحمٰن