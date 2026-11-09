صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علامہ اقبال نے نوجوان نسل کو خود اعتمادی کا درس دیا: صدف عادل

  • ملتان
علامہ اقبال نے نوجوان نسل کو خود اعتمادی کا درس دیا: صدف عادل

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) ڈسٹرکٹ بار کے رکن و چیئرمین ٹائیگر فورم چوہدری محمد صدف عادل جٹ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ 9 نومبر، یومِ اقبال ہمیں شاعرِ مشرق علامہ محمد اقبال کے افکار، فلسفۂ خودی اور بیداریِ ملت کے پیغام کی یاد دلاتا ہے ۔

علامہ اقبال نے نوجوان نسل کو خود اعتمادی، محنت، اتحاد اور بلند حوصلے کا درس دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اقبال کے نظریات کو اپناتے ہوئے تعلیم، انصاف، قومی یکجہتی اور ملکی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ۔تاکہ پاکستان ایک مضبوط، خوشحال اور خودمختار ریاست بن سکے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز صحافیوں سے گفتگو کے دوران کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ڈینگی میں اضافہ جاری، رواں سال 406 کیسز رپورٹ

سردیوں کی آمدپرمختلف اقسام کی مچھلی کے نرخ بے قابو

علامہ اقبالؒ کے مزار پر 150 ویں جشن ولادت کی تقریبات کا آغاز

علامہ اقبال کا فلسفہ خودی آج بھی مشعلِ راہ : ملک احمد خان

صوبائی وزیر نے پاک وہیل ایکسپو 2026 کا افتتاح کیا

علامہ اقبالؒ چاہتے ہیں نوجوان علم تحقیق کو ہتھیاربنائیں :حسین قادری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فکرِ اقبال اور جدید ذہن کے سوالات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
وہ چشمِ بصیرت کہاں سے لائیں؟
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
آٹو پالیسی، ایل پی جی اور امریکی الیکشن کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بینکاری سے عالمی سطح کی دانشوری تک
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
آدھا سچ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکر ِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر