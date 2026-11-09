صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب ٹیچرز یونین کوٹ ادو کے ضلعی عہدیداران کا حتمی اعلان

  • ملتان
پنجاب ٹیچرز یونین کوٹ ادو کے ضلعی عہدیداران کا حتمی اعلان

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) پنجاب ٹیچرز یونین ڈسٹرکٹ کوٹ ادو کے ضلعی عہدیداران کا حتمی اعلان کردیا گیا، جس کے مطابق ظفر اقبال قریشی ضلعی صدر منتخب ہوگئے ۔

 اس سلسلے میں پنجاب ٹیچرز یونین ڈسٹرکٹ کوٹ ادو کا اہم اجلاس ضلعی صدر ظفر اقبال قریشی کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں مہمان خصوصی چیئرمین خالد حسین خان گرمانی، تحصیل سرپرست لعل خان گرمانی اور پنجاب ٹیچرز یونین پنجاب کے مرکزی سینئر وائس چیئرمین امام دین ملک نے شرکت کی۔ اجلاس میں مشاورت کے بعد ضلعی عہدیداران کا حتمی اعلان کیا گیا، جس کے مطابق ظفر اقبال قریشی ضلعی صدر، خالد حسین خان گرمانی چیئرمین، چوہدری غلام رسول اور سلطان محمود نائب صدور، حافظ محمد اسلم گشکوری سینئر نائب صدر، عمران اصغر ہانس، میاں وجاہت علی پنوار، شاہد یاسین اور قاری عبدالرشید نائب صدور، حافظ محمد اسلم ضلعی جنرل سیکرٹری،جبکہ عنصر عباس ضلعی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری مقرر کیے گئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پلاٹس میں کوڑا، ملبہ پھینکنے والوں کیخلاف ایکشن

ڈپٹی کمشنر کا گرین بیلٹس کی بحالی اور سڑکوں کی مرمت کا حکم

تعلیمی بورڈ گوجرانوالہ میں آن سکرین مارکنگ نظام کا تاریخی آغاز

مسائل کاحل نظام مصطفیؐ کے نٖفاذ میں ہے :پیرمحمداجمل رضاقادری

طالبعلم پر معلم کے مبینہ تشدد کی ویڈیو وائرل ہونے پرڈی پی او گجرات کا فوری نوٹس

جی ٹی روڈ پر تیز رفتاری نے ایک اور قیمتی جان لے لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فکرِ اقبال اور جدید ذہن کے سوالات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
وہ چشمِ بصیرت کہاں سے لائیں؟
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
آٹو پالیسی، ایل پی جی اور امریکی الیکشن کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بینکاری سے عالمی سطح کی دانشوری تک
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
آدھا سچ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکر ِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر