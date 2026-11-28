خاتون سے مبینہ زیادتی پولیس کارروائی شروع
ملتان (کرائم رپورٹر )صدر جلالپور پولیس نے خاتون کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنانے کی اطلاع پر کارروائی شروع کردی ۔۔
۔پولیس کو موضع میانی سے زوار حسین نے اطلاع دی کہ میری بھابی گھر میں اکیلی موجود تھی کہ ملزم آیا اور ہراساں کرتے ہوئے زبردستی مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا بھابی کے شور شرابہ پر ملزم فرار ہوگیا ۔اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزم کے خلاف کارروائی شروع کردی ۔
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