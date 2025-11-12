صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مصا لحہ جات بیچنے والی عورتیں گھر میں گھس کر ’’چونا‘‘ لگا گئیں

  • سرگودھا
مصا لحہ جات بیچنے والی عورتیں گھر میں گھس کر ’’چونا‘‘ لگا گئیں

دو برقعہ پو ش عورتیں عمران کے گھر گھسیں،طلائی بالیاں اتروا کر لے گئیں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مصا لحہ جات فروخت کرنے کا بہانہ بنا کر گھر میں داخل ہونیوالی نو سرباز خواتین قیمتی زیورات لے اڑیں ،بتایا جاتا ہے کہ زین پور کے رہائشی محمد عمران کے گھر گزشتہ دن دیہاڑے دو برقعہ پو ش خواتین مصالہ جات فروخت کرنے کے بہانے داخل ہوئیں ،جنہوں نے گھر میں موجود خواتین کو باتوں میں لگا کر ساڑھے تین لاکھ روپے سے زائد مالیت کی بالیاں ا تروا کر لے گئیں ، خواتین کاکوئی سراغ نہیں لگ سکا، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر