صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انڈوں اور برائلر گوشت کے ریٹ زیادہ مقرر،صارفین پریشان

  • سرگودھا
انڈوں اور برائلر گوشت کے ریٹ زیادہ مقرر،صارفین پریشان

330روپے درجن فروخت ہونے والے فارمی انڈوں کا ریٹ 347مقرر540والے برائلر گوشت کے نرخ 548روپے مقرر،سرکاری نرخنامہ جاری

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈنک ٹپاؤ پالیسی اور یا بد انتظامی ؟330 روپے فروخت ہونے والے فارمی انڈے کا نرخ 347 روپے درجن اور 540 روپے کلو فروخت ہونے والے گوشت برائلر کے ریٹ 548 روپے مقرر کر دیئے گئے ذرائع کے مطابق سرگودھا مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے زمہ دار صرف دوکاندار نہیں بلکہ مارکیٹ کمیٹی جلتی پر تیل کا کام کرر ہی ہے گزشتہ روز ریٹ لسٹ جاری کرتے ہوئے کھلے عام مارکیٹ میں 330 روپے درجن فروخت ہونے والے فارمی انڈے کا سرکاری ریٹ 347 روپے جاری کر دیا اسی طرح مارکیٹ میں 540 روپے کلو فروخت ہونے والے گوشت برائلرز کا سرکاری ریٹ 548 روپے کلو جاری کر دیا جس پر صارفین نے مہنگائی کی زمہ داری دوکانداروں بجائے مارکیٹ کمیٹی پر ڈال دی جو مارکیٹ سے بے خبر اپنا سرکاری نرخ نامہ جاری کردیتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انتظامیہ مقررہ نرخوں پر سبزیوں کی فروخت کرانے میں ناکام

پنجاب میں تھری وہیلز الیکٹرک وہیکلز پلانٹ کا افتتاح

فیملی فزیشنز علاج معالجے کی فراہمی میں ہمارا ہراول دستہ : عمران نذیر

ڈاکٹروں اور سٹاف کو سروس ڈلیوری میں بہتری کی ہدایت

وزیر ہاؤسنگ کی عمرہ ادائیگی کے بعد حلقے میں آمد

ڈی سی کی زیر صدارت قصور آرکائیوز پراجیکٹ پر اجلاس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر