صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

13جواری گرفتار‘رقم‘9فونز‘3کاریں‘موٹر سائیکل برآمد

  • سرگودھا
13جواری گرفتار‘رقم‘9فونز‘3کاریں‘موٹر سائیکل برآمد

مخبرکی اطلاع پر تاش جواء کھیلنے والوں پر چھاپہ،ملزموں کیخلاف مقدمہ درج

کالاباغ ( نمائندہ دنیا )تھانہ کالاباغ پولیس نے 13جواری گرفتار کر کے وٹک رقم 1لاکھ 42ہزار 500روپے ، 9موبائل فون، 3عدد کاریں، 1موٹر سائیکل برآمد کر لیا، مخبر کی اطلاع پر تاش جواء کھیلنے والوں پر ریڈ کرکے 13جواری مسعود عباس، شفاء اللہ، محمد فیاض، سیف اللہ، مظفر خان، محمد سعید، عبدالحفیظ، طارق محمود، اسماعیل خان، مشتاق خان، نور حکیم، محمد ریاض، شفیع اللہ کو قابو کرکے قمار بازی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس بار کی سردی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر