صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرلز کالج شاہ پور مخدوش، طالبات کھلے آسمان تلے تعلیم پر مجبور

  • سرگودھا
گرلز کالج شاہ پور مخدوش، طالبات کھلے آسمان تلے تعلیم پر مجبور

گرلز کالج شاہ پور مخدوش، طالبات کھلے آسمان تلے تعلیم پر مجبور کلاس رومز کی چھتوں سے سیمنٹ کے ٹکڑے گرنے لگے ،طالبات کو خطرات لاحق

شاہ پور صدر (نامہ نگار)گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین شاہ پور صدر کی عمارت شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے ، جہاں کلاس رومز کی چھتوں سے سیمنٹ کے ٹکڑے گرنے لگے ہیں، جس سے طالبات کی جانوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ صورتحال کے خلاف طالبات کے احتجاج کے باوجود کالجز ونگ کی جانب سے تاحال کوئی مؤثر اقدام نہیں اٹھایا گیا۔طالبات کے مطابق کالج کے متعدد کلاس رومز کو خستہ حالی کے باعث ناکارہ قرار دے کر بند کر دیا گیا ہے ، جس کے باعث پندرہ سو سے زائد طالبات سردی کے موسم میں کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ کالج میں موجود لائبریری، کمپیوٹر لیب اور سائنس لیبارٹریز کو تالے لگا کر بند رکھا گیا ہے جبکہ کلاس رومز کا فرنیچر بھی مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

وال آف وزیر آباد اور جاگنگ ٹریک کا افتتاح

عہدے آنی جانی چیز ، خدمت کا سفر جاری رہے گا :بابر علاؤالدین

آگ سے بچائو کے انتظامات نہ ہونے پر کاروباری مراکز سیل

ایم ڈی واسا کا نیوشادمان کا دورہ ، نالوں کی ڈی سلٹنگ کا حکم

منشیات فروش ،سہولت کار رعایت کے مستحق نہیں : سی پی او

حافظ آباد پر یس کلب کے نو منتخب عہدیدار وں نے حلف اٹھا لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بحث نہ کرنے کے طریقے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کوئلوں کی دلالی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خاندان یا بازیچہ اطفال؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ انکشاف انکشاف نہیں ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
12 فروری، بنگلہ بہار کا دن
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن