بلاو ل بھٹو کا تسنیم قریشی کی ہمشیر ہ کے انتقال پر اظہار افسوس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)چیئرمین پا کستا ن پیپلزپارٹی بلاو ل بھٹو زردا ر ی گو ر نر پنجا ب سردا ر سلیم حیدر گو ر نر خیبر پختونخوا ہ فیصل کریم کنڈ ی نے سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی کی ہمشیر ہ کے انتقا ل پر گہر ے رنج وغم کا اظہار کر تے ہو ئے کہا کہ۔۔۔
ا ن کی ہمشیر ہ کے انتقا ل ا ن کے اہل خا نہ اور عز یز و اقار ب کیلئے نا قابل تلافی نقصان ہے اﷲ پا ک مر حو مہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فر ما ئے اور لوا حقین کو صبر و جمیل عطا کرے ۔