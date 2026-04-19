خوشاب(نمائندہ دُنیا)پاکستان مسلم لیگ (ن) ضلع خوشاب کے صدر ڈاکٹر غوث محمد نیازی نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایران سے متعلق جنگ بندی کیلئے پاکستان کے مؤثر ثالثی کردار پر عالمی برادری کا اعتماد ملک کیلئے بڑا اعزاز ہے ۔مسلم لیگ (ن) کے ضلعی سیکرٹریٹ جوہر آباد میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سفارتی کاوشوں کے باعث دنیا امن کی جانب لوٹی ہے ، جس سے پاکستان کا عالمی وقار مزید بلند ہوا ہے ۔انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مؤثر خارجہ پالیسی اور سفارتی کردار کی وجہ سے عالمی سطح پر پذیرائی حاصل ہو رہی ہے جو بعض مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہی۔ ان کے مطابق حالیہ سفارتی پیش رفت کے بعد خطے میں مثبت تبدیلی آئی ہے ۔ڈاکٹر غوث محمد نیازی نے کہا کہ پاکستان دنیا کو تیسری عالمی جنگ کے دہانے سے واپس لانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور آج پاکستان ایک پرامن اور ذمہ دار ریاست کے طور پر ابھر رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ اب وقت ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول فراہم کر کے ملکی معیشت کو مضبوط بنایا جائے ۔ حکومت اس مقصد کیلئے سنجیدہ اور ٹھوس اقدامات کر رہی ہے ۔انہوں نے اپوزیشن جماعتوں سے اپیل کی کہ وہ منفی رویوں کو ترک کر کے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے عمل میں حکومت کا ساتھ دیں۔

 

مزید پڑہیئے

کراچی

نقل کے خلاف پہلا بڑا ایکشن ، ہیڈ ماسٹر معطل ، نوٹیفکیشن جاری

ریبیز کے علاج میں تاخیر جانوں کے ضیاع کاسبب قرار

چھالیہ کے اسمگلروں کی گاڑی کی ٹکر سے پولیس اہلکار شہید ،ملزمان گرفتار

ثقافتی ورثے کی حفاظت قومی ذمہ داری ،گورنر

ریٹائرڈ پی آئی اے ملازمین کوطبی سہولیات فراہم کرنے کاحکم

شہری جان ومال کے تحفظ سے محروم ہوچکے ،منعم ظفر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل کے کھلے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
فی الحال اسی پر گزارا کریں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بہادری سے بربادی تک
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
شکریہ پاکستان، شکریہ وزیراعظم، شکریہ فیلڈ مارشل!
عمران یعقوب خان
رشید صافی
وائٹ ہاؤس کا بااثر مہمان
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
بدلتا ورلڈ آرڈر اور شمالی کوریا
محمد عبداللہ حمید گل