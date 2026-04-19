صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوہر کالونی میں خستہ سیوریج نظام، مکین بدترین مسائل کا شکار

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)گنجان آباد علاقہ جوہر کالونی میں سیوریج کے انتہائی خستہ حال نظام کے باعث مکین شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔علاقہ مکینوں کے مطابق گندے پانی کے نکاس کا مؤثر انتظام نہ ہونے سے جگہ جگہ پانی جمع ہے ، جس کے باعث مچھروں کی بہتات، شدید بدبو اور تعفن نے زندگی اجیرن بنا دی ہے ۔مکینوں کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کے باعث ہیپاٹائٹس سمیت دیگر موذی امراض پھیلنے لگے ہیں اور سینکڑوں افراد صحت کے مسائل کا شکار ہو رہے ہیں۔علاقہ مکینوں نے ضلعی انتظامیہ کی مبینہ عدم توجہی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری نوٹس لینے اور سیوریج نظام کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

