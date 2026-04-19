بھیرہ انٹرچینج کے قریب کارروائی، 44 کلو سے زائد افیون برآمد

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن اور خصوصی ہدایات کی روشنی میں پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کی جانب سے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ اسی سلسلے میں سرگودھا ڈویژن میں ایک بڑی کارروائی عمل میں لائی گئی۔پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس سرگودھا ڈویژن نے خفیہ اطلاع پر بھیرہ انٹرچینج کے قریب کامیاب آپریشن کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا، جس کے قبضے سے 44.4 کلوگرام افیون برآمد ہوئی۔پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔ حکام نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ منشیات فروشوں اور سمگلروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی تاکہ معاشرے سے منشیات کے ناسور کا خاتمہ یقینی بنایا جا سکے ۔

 

مزید پڑہیئے

نقل کے خلاف پہلا بڑا ایکشن ، ہیڈ ماسٹر معطل ، نوٹیفکیشن جاری

ریبیز کے علاج میں تاخیر جانوں کے ضیاع کاسبب قرار

چھالیہ کے اسمگلروں کی گاڑی کی ٹکر سے پولیس اہلکار شہید ،ملزمان گرفتار

ثقافتی ورثے کی حفاظت قومی ذمہ داری ،گورنر

ریٹائرڈ پی آئی اے ملازمین کوطبی سہولیات فراہم کرنے کاحکم

شہری جان ومال کے تحفظ سے محروم ہوچکے ،منعم ظفر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل کے کھلے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
فی الحال اسی پر گزارا کریں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بہادری سے بربادی تک
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
شکریہ پاکستان، شکریہ وزیراعظم، شکریہ فیلڈ مارشل!
عمران یعقوب خان
رشید صافی
وائٹ ہاؤس کا بااثر مہمان
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
بدلتا ورلڈ آرڈر اور شمالی کوریا
محمد عبداللہ حمید گل