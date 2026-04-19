صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ پور میں2خواتین اغوا، مقدمات درج

  • سرگودھا
شاہ پور صدر(نامہ نگار)شاہ پور کے علاقہ میں دو خواتین کے اغوا کے واقعات پیش آئے ہیں، پولیس نے دونوں مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

پہلے واقعہ میں گجر کالونی شاہ پور صدر میں دلہن تیار کرنے کا جھانسہ دے کر بیوٹی پارلر کی مالکہ کو اغوا کر لیا گیا۔ مغویہ کے والد محمد ریاض کے مطابق ان کی اکیس سالہ غیر شادی شدہ بیٹی گھر میں بیوٹی پارلر چلاتی ہے ۔ دن تین بجے کے قریب ڈھڈھی کلینک کی نرس عفت دو افراد محمد عمیر اور محمد اویس پسران گل جہان ساکنان کٹھہ خوشاب کے ہمراہ ان کے گھر آئی اور قریبی محلے میں دلہن کا میک اپ کرنے کا کہہ کر ان کی بیٹی کو ساتھ لے گئی۔

مدعی کے مطابق جب بیٹی رات گئے تک واپس نہ آئی تو وہ عفت بی بی کے گھر گئے ، جہاں انہیں تسلی دی گئی کہ وہ جلد واپس آ جائے گی، تاہم بعد ازاں ملزمان نے بیٹی کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔دوسرے واقعہ میں محمد سرور سکنہ قصبہ کنڈان نے رپورٹ درج کرائی کہ اسلم، عنصر، اعظم اور جاوید وغیرہ نے اس کی بیٹی، جو بیوہ اور ایک سات سالہ بچے کی ماں ہے ، کو مبینہ طور پر زبردستی اغوا کر لیا اور فرار ہو گئے ۔پولیس نے دونوں مقدمات درج کر کے ملز موں کی تلاش اور مزید تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معاشی ترقی میں چیمبرز کا اہم کردار ،وزیر تجارت

صدر جاسم الدین کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے، طارق فضل

اے آئی جی انویسٹی گیشنز کا اردل روم، مسائل سنے

پاکستان ایک ذمہ دار، سنجیدہ اور امن پسند ملک ،امیر مقام

پاکستان کا ثقافتی ورثہ قومی شناخت اور فخر کا اہم ستون ،اورنگزیب کھچی

یومِ عالمی ثقافتی ورثہ ،تاریخ اور ثقافتی جڑوں سے مضبوط تعلق قائم کرینکا موقع، وجیہہ قمر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل کے کھلے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
فی الحال اسی پر گزارا کریں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بہادری سے بربادی تک
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
شکریہ پاکستان، شکریہ وزیراعظم، شکریہ فیلڈ مارشل!
عمران یعقوب خان
رشید صافی
وائٹ ہاؤس کا بااثر مہمان
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
بدلتا ورلڈ آرڈر اور شمالی کوریا
محمد عبداللہ حمید گل