صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انٹرمیڈیٹ پارٹ IIپیپر ، کرسچن کمیونٹی کے سینکڑوں طلبہ کا مستقبل داؤ پر

  • سرگودھا
انٹرمیڈیٹ پارٹ IIپیپر ، کرسچن کمیونٹی کے سینکڑوں طلبہ کا مستقبل داؤ پر

انٹرمیڈیٹ پارٹ IIپیپر ، کرسچن کمیونٹی کے سینکڑوں طلبہ کا مستقبل داؤ پر 22 مئی کو ڈیٹ شیٹ کے برعکس21 مراکزکا پیپر غیر قانونی طور پر سیکنڈ ٹائم لیا گیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن سرگودھاکے حکام کی ناقص پالیسی اور بدانتظامی کے باعث انٹرمیڈیٹ پارٹ II کے \'اخلاقیات کے پیپر میں کرسچن کمیونٹی کے سینکڑوں طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیاجس پر انہوں نے ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ، طلباء و طالبات کا کہنا ہے کہ 22 مئی کو ڈیٹ شیٹ کے برعکس تقریباً 21 مراکز پر Ethics کا پیپر غیر قانونی طور پر سیکنڈ ٹائم لیا گیا۔ دوپہر 2:30 بجے شروع ہونے والا پیپر کنٹرولرکی غفلت کے باعث ساڑھے تین بجے کے بعد امتحانی مراکز پہنچایا گیا، جس کی وجہ سے اقلیتی طلبہ کو پرچہ حل کرنے کا پورا وقت نہ مل سکا اور ان کا تعلیمی نقصان ہوا۔ متاثرہ والدین اور شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن اور کمشنر سرگودھا سے واقعے کا فوری نوٹس لینے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

حافظ آباد:آلائشوں کیلئے 10کولیکشن سنٹر ‘85ہزار بیگ تقسیم

آر پی او خرم شہزاد حیدر وڑائچ کا ضلع حافظ آباد کا دورہ

بلاول بھٹو جلد پنجاب کے ناراض کارکنوں سے ملاقات کرینگے :گورنر

ڈسکہ :وارداتوں میں شہری رقم موبائل فونزاور موٹر سائیکل سے محروم

راہوالی:کارکی موٹر سائیکل کو ٹکر ،چچاجاں بحق ،بھتیجازخمی

سمبڑیال:سکول ٹیچر کو راستے میں ہراساں کرنے والے پر مقدمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسجد و خانقاہ کی تشکیلِ نو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک نئے دور کا ممکنہ آغاز
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
جنگ، امن اور معیشت
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
ڈیم، سرمایہ کاری اور بجٹ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایرانی جوئے شیر اور پاکستانی کوہ کن
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت ِ والد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر