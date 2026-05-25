صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عیدالاضحی پر صفائی سکیورٹی کیلئے انتظامات مکمل ساڑھے تین لاکھ شاپنگ بیگز تقسیم

  • سرگودھا
عیدالاضحی پر صفائی سکیورٹی کیلئے انتظامات مکمل ساڑھے تین لاکھ شاپنگ بیگز تقسیم

دیہی علاقوں میں 112 شہری علاقوں میں 22 ڈمپنگ پوائنٹس قائم ،ساڑھے پانچ ہزار سے زائد ورکرز صفائی آپریشن، آلائشیں اٹھانے اور ویسٹ کلیکشن کے عمل میں حصہ لیں گے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) عیدالاضحیٰ کے موقع پر شہریوں کو بہترین صفائی، سکیورٹی اور دیگر بلدیاتی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کیلئے ضلع بھر میں جامع انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں ضلع بھر میں قربانی کے جانوروں کی آلائشیں محفوظ انداز میں تلف کرنے کیلئے خصوصی صفائی پلان کے تحت ساڑھے تین لاکھ کے قریب بائیو ڈی گریڈ ایبل شاپنگ بیگز شہریوں میں تقسیم کرنے کا عمل شروع جبکہ تحصیل سطح پر خصوصی کیمپ قائم کر دیئے گئے جہاں سے شہری شاپنگ بیگز اور صفائی سے متعلق سہولیات حاصل کر سکیں گے ،ڈپٹی کمشنر حسین احمد رضا چوہدری نے دنیا نیوز کو بتایا کہ دیہی علاقوں میں 112 جبکہ شہری علاقوں میں 22 ڈمپنگ پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔

عیدالاضحیٰ کے تینوں ایام میں تقریباً ساڑھے پانچ ہزار سے زائد ورکرز صفائی آپریشن، آلائشیں اٹھانے اور ویسٹ کلیکشن کے عمل میں حصہ لیں گے جبکہ ایک ہزار سے زائد مشینری آپریشنل رہے گی۔ پہلے روز تقریباً ساڑھے چار ہزار ٹن جبکہ دوسرے روز تین ہزار ٹن آلائشیں اور ویسٹ ٹھکانے لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ، شہری شکایات کے اندراج کیلئے خصوصی کنٹرول روم اور شکایت سیل بھی قائم کیے گئے ہیں جہاں موصول ہونے والی شکایات پر فوری کارروائی کرتے ہوئے 10سے 15منٹ کے اندر آلائشیں اٹھانے کو یقینی بنایا جائے گا۔

انہوں نے واضح کیا کہ نہروں، آبی گزرگاہوں اور کھلے مقامات پر آلائشیں پھینکنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور موقع پر 50 ہزار روپے تک جرمانہ عائد کیا جائے گا،ڈپٹی کمشنر حسین احمد رضا چوہدری نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کریں، صفائی سے متعلق ہدایات پر عمل کریں اور قربانی کی آلائشیں مقررہ طریقہ کار کے مطابق تلف کریں تاکہ ’’صاف ستھرا سرگودھا‘‘ کے عزم کو کامیاب بنایا جا سکے اور عیدالاضحیٰ کو حقیقی معنوں میں خوشیوں اور صفائی کی مثال بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

عظیم پورہ فلائی اوور 15جون تک ٹریفک کیلئے کھولنے کی ہدایت

لاکھوں روپے مالیت کا قربانی کا جانور چوری

غیرقانونی مویشی منڈیوں کے خلاف آپریشن،متعدد افراد گرفتار

شیشہ کیفیز اور ڈانس پارٹیوں کے خلاف کارروائیاں ، 6افراد گرفتار

آوارہ کتوں نے قربانی کاجانورنوچ ڈالا

مشین کی زد میں آکر مزدورجاں بحق

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسجد و خانقاہ کی تشکیلِ نو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک نئے دور کا ممکنہ آغاز
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
جنگ، امن اور معیشت
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
ڈیم، سرمایہ کاری اور بجٹ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایرانی جوئے شیر اور پاکستانی کوہ کن
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت ِ والد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر