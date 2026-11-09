صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

1ارب 1 کروڑ 86 لاکھ روپے کے ترقیاتی منصوبے تجویز

  • سرگودھا
1ارب 1 کروڑ 86 لاکھ روپے کے ترقیاتی منصوبے تجویز

سیوریج اینڈ ڈرینیج اپ گریڈیشن ڈویلپمنٹ پلان میں شامل کرنے کی سفارش

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا کینٹ میں شہریوں کو بہتر میونسپل سہولیات کی فراہمی، سیوریج کے مسائل کے خاتمے اور بارشی پانی کی نکاسی کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 1 ارب 1 کروڑ 86 لاکھ روپے مالیت کے ترقیاتی منصوبے مالی سال 2026-27 کے لیے تجویز کر دیے گئے ہیں۔ملٹری لینڈز اینڈ کنٹونمنٹس ڈیپارٹمنٹ، کنٹونمنٹ بورڈ سرگودھا کی جانب سے کمشنر سرگودھا ڈویژن کو آگاہ کرتے ہوئے ان منصوبوں کو سیوریج اینڈ ڈرینیج اپ گریڈیشن ڈویلپمنٹ پلان میں شامل کرنے کی سفارش کی گئی ہے ،مجوزہ منصوبوں میں پی اے ایف روڈ کی تعمیر و ترقی، سیوریج فورس مین لائنز بچھانے ، رحمان پلازہ چوک سے اسٹیڈیم چوک اور شامہ چوک سے فوڈ اسٹریٹ تک سیوریج لائن کی تنصیب، 78 چک کے تالابوں سے پی ایچ اے ڈسپوزل تک نالے کی تعمیر، لیاقت کالونی کی مختلف گلیوں میں سیوریج لائن بچھانے اور شامہ چوک سے کلب چوک تک دونوں اطراف برساتی پانی کی نکاسی کے لیے ڈرین کی تعمیر شامل ہے ،اس کے علاوہ سرگودھا کینٹ کے سیوریج پمپنگ اسٹیشن نمبر 1 سے 13 تک اپ گریڈیشن بھی منصوبے کا اہم حصہ ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فکرِ اقبال اور جدید ذہن کے سوالات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
وہ چشمِ بصیرت کہاں سے لائیں؟
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
آٹو پالیسی، ایل پی جی اور امریکی الیکشن کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بینکاری سے عالمی سطح کی دانشوری تک
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
آدھا سچ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکر ِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر