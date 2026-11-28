تمام خاندانوں تک منصوبہ بندی کے پیغام کو یقینی بنانیکی ہدایت
تمام خاندانوں تک منصوبہ بندی کے پیغام کو یقینی بنانیکی ہدایتآبادی میں اضافہ کو کنٹرول کر کے سماجی ومعاشی نمو کو ڈھالا جاسکے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈی جی محکمہ بہبود آبادی پنجاب نے سرگودھا سمیت ریجن بھر میں منصوبہ بندی کے نظام سے منسلک شادی شدہ جوڑوں کے ریکارڈ کو کمپیوٹرائزڈ کرنے او رضلع کے تمام خاندانوں تک منصوبہ بندی کے پیغام کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے تاکہ آبادی میں بے ہنگم اضافہ کو کنٹرول کر کے اضلاع کی سماجی ومعاشی نمو کو وسائل کے مطابق ڈھالا جاسکے ،انہوں نے محکمہ کے افسران کو اپنے عملہ کو فیلڈ میں متحرک کرنے کا کہا گیا ہے ۔
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