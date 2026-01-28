صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چونگی امرسدھو:لڑائی کے دوران گر نے سے خاتون جاں بحق

  • جرم و سزا کی دنیا
چونگی امرسدھو:لڑائی کے دوران گر نے سے خاتون جاں بحق

لاہور (کرائم رپورٹر )صوبائی دارالحکومت میں لڑائی جھگڑے کے دوران گر جانے سے خاتون جاں بحق ہوگئی،فائرنگ کے واقعہ میں 3افراد زخمی ہو گئے ۔ ش

لاہور (کرائم رپورٹر )صوبائی دارالحکومت میں لڑائی جھگڑے کے دوران گر جانے سے خاتون جاں بحق ہوگئی،فائرنگ کے واقعہ میں 3افراد زخمی ہو گئے ۔ تفصیلات کے مطابق چونگی امر سدھو میں لڑائی جھگڑے کے دوران ایک خاتون گر کر جاں بحق ہو ئی۔ پولیس کے مطابق 59 سالہ پروین بی بی کو تشویشناک حالت میں جنرل ہسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جانبر نہ ہو سکی۔پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملوث افراد کی تلاش شروع کر دی ۔ادھر سندر کے قریب سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں لڑائی جھگڑے کے دوران عتیق نامی شخص کا پرویز، جاوید اقبال اور علی حسنین نامی 3فیکٹری ملازموں سے جھگڑا ہوگیا جس پرعتیق نے اپنے ساتھیوں سے مل کر فائرنگ کر دی،گولیاں لگنے سے پرویز وغیرہ تین افراد زخمی ہو گئے ،جنہیں قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزموں ثقلین اور اشتیاق کو گرفتار کر لیا۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

پیٹ پر جمی چربی بھی صحت کیلئے مفید ہو سکتی ہے :تحقیق

گرینڈ پیرنٹس کو ذہنی دباؤ کی بیماری لاحق ہوسکتی

گرمی سے بچاؤ ، بندروں کو جمی ہوئی خوراک دی جانے لگی

لاکھوں سال پرانے قدیم ترین لکڑی کے اوزار دریافت

لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر کا شکار بنانیوالی اہم وجہ دریافت

موسم سرما وزن کم کرنے کیلئے بہترین کیوں ہے ؟

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس بار کی سردی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak