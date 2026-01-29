صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنوبی کوریا :سابق خاتونِ اوّل کو کرپشن کیس میں 20ماہ قید

  • دنیا میرے آگے
جنوبی کوریا :سابق خاتونِ اوّل کو کرپشن کیس میں 20ماہ قید

سیول(اے ایف پی)جنوبی کوریا کی سابق خاتونِ اوّل کم کون ہی کو کرپشن کیس میں 20 ماہ کی قید کی سزا سنائی گئی ہے۔۔۔

 تاہم سول سنٹرل ڈسٹرکٹ کورٹ نے کم کیون کو سٹاک قیمتوں میں ہیرا پھیری اور سیاسی فنڈز میں قانون کی خلاف ورزی کے الزامات سے بری کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ انہوں نے عبادت گاہ نما یونیفیکیشن چرچ سے مہنگے تحائف قبول کیے ، جن میں چنل بیگ اور گراف ہار شامل تھے ۔ عدالت نے کہا کہ صدر کے قریب رہ کر کم نے اپنی اہمیت اور اثر و رسوخ کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ واضح رہے ان کے شوہر یون سُک یول بھی مارچ 2024 میں مارشل لا لگانے کے کیس میں گرفتار ہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

قدیم بیویاں شوہر کو بے وفائی سے روکنے کیلئے زہر دیتی تھیں

ڈومز ڈے کلاک کا نیا وقت جاری، دنیا تباہی سے کتنی دور

2 سالہ بچے نے سنوکر کے عالمی ریکارڈ اپنے نام کرلیے

انسان کا 150 سال تک زندہ رہنا ممکن ، محققین کا انکشاف

کینیا:72گھنٹے تک درخت کو گلے لگانے کا ریکارڈ

1400 برس قدیم مقبرے سے موت کا مجسمہ دریافت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بحث نہ کرنے کے طریقے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کوئلوں کی دلالی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خاندان یا بازیچہ اطفال؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ انکشاف انکشاف نہیں ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
12 فروری، بنگلہ بہار کا دن
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak