پاکستان، آسٹریلیا ٹی ٹونٹی سیریز کیلئے کمنٹری پینل کا اعلان
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ہونے والی ٹی ٹونٹی سیریز کیلئے کمنٹری پینل کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے۔
کرکٹ شائقین کو سیریز کے دوران تجربہ کار اور معروف ناموں کی آواز میں میچ کی کمنٹری سننے کو ملے گی۔ اعلان کے مطابق کمنٹری پینل میں رمیز راجہ، عامر سہیل، بازید خان، سابق آسٹریلوی کرکٹر سائمن کیٹچ اور معروف براڈکاسٹر عروج ممتاز شامل ہیں۔پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان سیریز کا آغاز آج سے ہوگا۔ سیریز کی ہائی ڈیفینیشن کوریج کے لیے 28 کیمروں کا استعمال کیا جائے گا۔ نشریات میں بگی کیم، ہاک آئی اور الٹرا ایج جیسی جدید ٹیکنالوجی شامل کی گئی ہے جبکہ ڈی آر ایس ٹیکنالوجی تمام میچز میں دستیاب ہوگی۔