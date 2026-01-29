صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیک آف کے دوران برطانوی ائیرلائن کے طیارے کا پہیہ نیچے گر گیا

لندن(مانیٹرنگ ڈیسک)ٹیک آف کے دوران برطانوی ائیرلائن کے طیارے کا پہیہ نیچے گر گیا۔میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانوی ائیر لائن کے طیارے کا ٹیک آف کے دوران ایک پہیہ نیچے جا گرا۔۔۔

پچھلا پہیہ اس وقت گرا جب طیارہ لندن آنے کیلئے نیواڈا ائیرپورٹ سے اڑا تھا۔ طیارے نے ائیرپورٹ سے رات 9 بجکر 10 منٹ پر اڑان بھری تھی۔میڈیا رپورٹ کے مطابق پہیہ گرنے کے باوجود پائلٹ نے پروازجاری رکھی اور مقررہ وقت سے 27 منٹ پہلے بحفاظت لندن اترا۔ طیارے کا پہیہ گرنے کی وجہ اب تک سامنے نہیں آئی، تحقیقات جاری ہیں۔

