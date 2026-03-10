صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سری لنکا،بھارت نے ایرانی بحریہ کے 434 اہلکاروں کو پناہ دیدی ،امریکی دباؤ مسترد

  دنیا میرے آگے
کولمبو(اے ایف پی)سری لنکا اور بھارت نے امریکی دباؤ کے باوجود ایرانی بحریہ کے تین جنگی جہازوں کے 434 اہلکاروں کو عارضی پناہ دے دی ہے ۔۔

، جس سے سفارتی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ یہ جہاز بھارت کے شہر وشاکھاپٹنم کے ساحل کے قریب ہونے والی بحری مشقوں میں شریک تھے جب امریکا اور اسرائیل نے ایران پر حملے شروع کیے ۔ صورتحال کے بعد جہاز اور عملہ خطے میں پھنس کر رہ گیا۔ سری لنکا اور بھارت اب اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی قوانین اور سمندری ضابطوں کے تحت ان جہازوں اور عملے کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے تاکہ کسی ممکنہ امریکی ردعمل سے بھی بچا جا سکے ۔

 

 

 

