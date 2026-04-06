عالمی تنازعات پر بے حسی کا مظاہرہ نہ کیا جائے :پوپ لیو
تعلقات کو جنگ اور ناانصافی کی وجہ سے نقصان پہنچا ، لوگ امن کیلئے کام کریں ہم تشدد کے عادی ہو رہے اور ہزاروں ہلاکتوں پر بے حس ہو گئے :ایسٹرپرخطاب
ویٹیکن سٹی (مانیٹر نگ ڈیسک )کیتھولک مسیحی افراد کے روحانی پیشوا پوپ لیو چہار دہم نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ دُنیا بھر میں پھیلے ہوئے تنازعات پر بے حسی نہ دکھائیں اور امن کیلئے کام کریں۔ سینٹ پیٹرز بیسیلیکا میں ایسٹر کی تقریب سے خطاب میں پوپ نے کہا کہ بداعتمادی اور خوف نے ہمارے درمیان تعلقات کو جنگ اور ناانصافی کی وجہ سے متاثر کیا ہے ۔پوپ نے اپنے خطاب کے دوران کسی تنازع کا نام لے کر ذکر نہیں کیا، تاہم وہ اس سے قبل صدر ٹرمپ اور عالمی رہنماؤں پر زور دیتے رہے ہیں کہ وہ تنازعات کو پھیلنے سے روکیں۔ پوپ لیونے اپنے پہلے ایسٹر خطاب کے موقع پر عالمی رہنماؤں کو امن کا پیغام دیا، انہوں نے کہاہم تشدد کے عادی ہو رہے ہیں اور ہزاروں ہلاکتوں پر بے حس ہو گئے ہیں۔