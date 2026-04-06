صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی تنازعات پر بے حسی کا مظاہرہ نہ کیا جائے :پوپ لیو

  • دنیا میرے آگے
تعلقات کو جنگ اور ناانصافی کی وجہ سے نقصان پہنچا ، لوگ امن کیلئے کام کریں ہم تشدد کے عادی ہو رہے اور ہزاروں ہلاکتوں پر بے حس ہو گئے :ایسٹرپرخطاب

ویٹیکن سٹی (مانیٹر نگ ڈیسک )کیتھولک مسیحی افراد کے روحانی پیشوا پوپ لیو چہار دہم نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ دُنیا بھر میں پھیلے ہوئے تنازعات پر بے حسی نہ دکھائیں اور امن کیلئے کام کریں۔ سینٹ پیٹرز بیسیلیکا میں ایسٹر کی تقریب سے خطاب میں پوپ نے کہا  کہ بداعتمادی اور خوف نے ہمارے درمیان تعلقات کو جنگ اور ناانصافی کی وجہ سے متاثر کیا ہے ۔پوپ نے اپنے خطاب کے دوران کسی تنازع کا نام لے کر ذکر نہیں کیا، تاہم وہ اس سے قبل صدر ٹرمپ اور عالمی رہنماؤں پر زور دیتے رہے ہیں کہ وہ تنازعات کو پھیلنے سے روکیں۔ پوپ لیونے اپنے پہلے ایسٹر خطاب کے موقع پر عالمی رہنماؤں کو امن کا پیغام دیا، انہوں نے کہاہم تشدد کے عادی ہو رہے ہیں اور ہزاروں ہلاکتوں پر بے حس ہو گئے ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

