جرمنی :نیا فوجی قانون، بیرون ملک قیام پر پیشگی اجازت لینا ہو گی

جرمنی :نیا فوجی قانون، بیرون ملک قیام پر پیشگی اجازت لینا ہو گی

برلن (اے ایف پی)جرمنی کے نئے فوجی سروس قانون کے تحت 17 سال سے زائد عمر کے مردوں کو تین ماہ سے طویل بیرون ملک قیام کی صورت میں فوج سے پیشگی اجازت حاصل کرنا ہوگی۔

وزارت دفاع کے مطابق اجازت اس شرط پر دی جائے گی کہ دوران قیام کسی فوجی خدمات کی توقع نہ ہو۔ نیا قانون رضاکارانہ فوجی تربیت میں دلچسپی بڑھانے کیلئے تیار کیا گیا ہے ، 18 سال کے نوجوانوں کو فوجی خدمات کے حوالے سے سوالنامہ بھرنا اور ضرورت پڑنے پر طبی جانچ کروانی ہوگی۔یہ قانون فوج کی بہتر منصوبہ بندی کیلئے بنایا گیا ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر فوجی خدمات میں حصہ لینے والے افراد کی معلومات درست ہوں۔

 

سارہ لورین کی خوبصورتی کے دعووں پر سوشل میڈیا پر تنقید

حکومت، معیشت اور کرکٹ سے کوئی امید نہیں:فضیلہ قاضی

ہندو آرتی کرنے پر اداکارہ سعیدہ امتیاز تنقید کی زد میں

معروف انفلوئنسر سد ریپر کے گھر چوری کی واردات

فلم ’’سائیکو ‘‘ میں ادکارہ میرا سب کو حیران کردینگی : شان شاہد

صبا قمر کی سالگرہ ،سوشل میڈیا پر جدید اندازِ جشن پر صارفین کی تنقید

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ اور مذہب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جنگ اور جوا
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا اب بھی سب اچھا ہے؟ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
تیل کی قیمت‘ قرضوں کی ادائیگی اور عالمی بحران
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
جناب ِ شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مال و دولت کے مثبت اور منفی پہلو
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
