ایپسٹین نے امبانی کو وائٹ ہاؤس کی اندرونی معلومات فراہم کیں:امریکی اخبار

  • دنیا میرے آگے
واشنگٹن(اے پی پی)سزا یافتہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین نے 2017 میں بھارتی کاروباری شخصیت انیل امبانی کو وائٹ ہاؤس کی اندرونی معلومات فراہم کیں۔

نیویارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایپسٹین نے ٹرمپ انتظامیہ میں تعیناتیاں، قومی سلامتی کے مشیروں کی تبدیلیاں اور بھارت امریکا دفاعی تعاون سے متعلق رہنمائی دی۔ امبانی نے اس دوران ایپسٹین سے امریکی سفارت کاروں، بین الاقوامی تعلقات اور دفاعی معاہدوں کی معلومات حاصل کیں۔ پیغامات میں امبانی اور ایپسٹین کے درمیان ملاقاتوں، مشوروں اور ذاتی دلچسپیوں کے حوالے بھی درج ہیں۔

 

مزید پڑہیئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ اور مذہب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جنگ اور جوا
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا اب بھی سب اچھا ہے؟ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
تیل کی قیمت‘ قرضوں کی ادائیگی اور عالمی بحران
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
جناب ِ شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مال و دولت کے مثبت اور منفی پہلو
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
