صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایرانی حملے سے نقصان ،فرانسیسی کمپنی نے سعودی عر ب کے شہر الجبیل میں آئل ریفائنری بند کردی

  • دنیا میرے آگے
ایرانی حملے سے نقصان ،فرانسیسی کمپنی نے سعودی عر ب کے شہر الجبیل میں آئل ریفائنری بند کردی

پیرس(اے ایف پی )فرانسیسی توانائی کمپنی ٹوٹل انرجیز نے اعلان کیا ہے کہ اس نے سعودی عرب کے خلیجی ساحل پر واقع ایک بڑی آئل ریفائنری کو ایرانی حملے میں نقصان پہنچنے کے بعد بند کر دیا ہے۔۔۔

کمپنی کے مطابق مشرقی شہر الجبیل میں واقع سیٹرپ ریفائنری 7 اور 8 اپریل کی درمیانی شب میزائل حملے میں متاثر ہوئی، جس کے نتیجے میں ریفائنری کے دو پراسیسنگ یونٹس میں سے ایک کو نقصان پہنچا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔سعودی وزارت توانائی کے ایک عہدیدار کاکہناتھاکہ ایران کے حملوں نے اہم تنصیبات پر پیداوار کے متعدد مراحل کو متاثر کیا۔رپورٹس کے مطابق ایرانی حملوں کے باعث سعودی عرب کی تیل پیداوار کی صلاحیت میں تقریباً 6 لاکھ بیرل یومیہ کمی واقع ہوئی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

Dunya Bethak