اسرائیلی صدرکا ہیلی کاپٹرپرندوں کے غول سے ٹکرا گیا،ہنگامی لینڈنگ
یروشلم (مانیٹرنگ ڈیسک)اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کو لے جانے والا فوجی ہیلی کاپٹر پرندوں کے غول سے ٹکرانے کے بعد ہنگامی لینڈنگ پر مجبور ہوگیا۔
اسرائیلی میڈیا کے مطابق صدر ہرزوگ یروشلم میں یادگاری تقریب میں شرکت کے بعد شمالی اسرائیل جا رہے تھے کہ پرواز کے کچھ دیر بعد ہیلی کاپٹر کو برڈ اسٹرائیک کا سامنا کرنا پڑا۔ پائلٹ نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے محفوظ لینڈنگ کر لی۔ واقعے میں صدر، فضائی عملے یا دیگر سوار افراد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، جبکہ ہیلی کاپٹر کو بھی بظاہر بڑا نقصان نہیں ہوا۔ بعد ازاں صدر ہرزوگ کو دوسرے ہیلی کاپٹر کے ذریعے منزل کی جانب روانہ کر دیا گیا۔