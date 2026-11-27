امریکی عدالت :اے بی سی کے نشریاتی لائسنس کا جائزہ روکنے کا حکم
واشنگٹن(اے ایف پی)امریکی وفاقی جج نے فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن (ایف سی سی) کو ڈزنی کے زیرملکیت ٹی وی نیٹ ورک اے بی سی کے نشریاتی لائسنس کا جائزہ روکنے کا حکم دے دیا۔
جج نے قرار دیا کہ یہ کارروائی ممکنہ طور پر غیرآئینی انتقامی اقدام ہے ۔ اے بی سی نے اگست کے وسط میں ایف سی سی کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا، جس میں مؤقف اختیار کیا گیا تھا کہ 2028 میں ختم ہونے والے لائسنس کا قبل از وقت جائزہ صدر ٹرمپ کو ناراض کرنے والے پروگراموں کے باعث لیا جا رہا ہے ۔ ڈسٹرکٹ جج لورین علی خان نے 45 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا کہ نشریاتی اداروں کو ناپسندیدہ اظہارِ رائے پر سزا نہیں دی جا سکتی۔
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