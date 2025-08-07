صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلوکارہ آئمہ بیگ اور زین احمد رشتہ ازدواج میں منسلک

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
گلوکارہ آئمہ بیگ اور زین احمد رشتہ ازدواج میں منسلک

لاہور (شوبز ڈیسک ) گلوکارہ آئمہ بیگ اور فیشن برانڈ "راستہ" کے سی ای او زین احمد شادی کے بندھن میں بندھ گئے ۔

 جوڑے نے اپنی نجی زندگی کو طویل عرصے تک میڈیا سے دور رکھا، تاہم دونوں نے انسٹاگرام پر ایک ساتھ اپنی تصویریں شیئر کر کے تعلقات کو باضابطہ طور پر ظاہر کیا ہے ۔ اس کے بعد انہیں مختلف تقریبات اور چھٹیوں کے دوران ایک ساتھ دیکھا گیا، مگر شادی کی خبر ایک سرپرائز کے طور پر سامنے آئی۔تاہم اب گلوکارہ آئمہ بیگ نے شادی کی تصدیق کردی ہے ۔اداکارہ نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شادی کی تصاویر پوسٹ کرتے ہوئے پیغام میں کہا کہ گزشتہ شب اپنے قریبی دوست سے شادی کی ہے اور یہ سب ایک خواب کی طرح لگ رہا ہے ۔انہوں نے مداحوں سے زندگی کے نئے سفر کیلئے دعاؤں کی درخواست بھی کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

فساد پھیلانے والے کیا جانیں خدمت کا مزا : آئی جی انتظار کرتے رہے، احتجاج کیلئے کوئی نہ آیا : مریم نواز

اپوزیشن کو دوبارہ مذاکرات کی دعوت، وزیراعظم کی بھی ہدایات ہیں، عام آدمی اور سیاستدان دونوں کو فائدہ ہوگا: وزیر قانون

فیلڈ مارشل کے صدر بننے کی خبریں جھوٹ : ترجمان پاک فوج

سٹاک مارکیٹ مزید اوپر، معیشت ترقی کی جانب گامزن، وزیر اعظم

وزیر اطلاعات نے وزیر دفاع کے مستعفی ہونیکی تردید کردی

نااہلی نا جائز، خالی نشستوں پر ضمنی الیکشن نہیں لڑینگے : عمران

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak