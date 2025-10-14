صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اریج فاطمہ کی کینسر سے صحتیاب ہونے کے بعد عمرے کی ادائیگی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
اریج فاطمہ کی کینسر سے صحتیاب ہونے کے بعد عمرے کی ادائیگی

لاہور(شوبزڈیسک )دین کی خاطر شوبز انڈسٹری کو خیرباد کہنے اور کینسر سے زندگی کی جنگ جیتنے والی سابقہ اداکارہ اریج فاطمہ نے اہل خانہ کے ہمراہ عمرے کی سعادت حاصل کرلی۔۔۔

فوٹوز اینڈ ویڈیوز شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام پر مختصر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے پُرسکون طریقے عمرے کی ادائیگی سے متعلق چند اہم تجویز شیئر کر دی۔انہوں نے کینسر سے صحت یاب ہونے کے بعد عمرے کی ادائیگی کو جذباتی قرار دیا اور بتایا کہ الحمدللّٰہ، ہم نے عشاء کے بعد اپنا عمرہ پرامن طریقے سے ، سکون کے ساتھ اداکیا اور دل سے اللّٰہ کا شکر ادا کیا۔انہوں نے بتایا کہ اگلا دن خانہ کعبہ میں گزرا، اللّٰہ نے مجھے حطیم میں نماز پڑھنے اور کسوہ پر اپنے خاندان کے نام لکھنے کا شرف بخشا۔ میں الحجر الاسود سے چند قدم کی دوری پر تھی لیکن ہجوم کی وجہ سے اس سے دور رہی۔ بعض اوقات تحمل بھی عبادت کی ایک شکل ہے ۔انہوں نے اپنے طویل پیغام کے اختتام پر اپنے فالوورز کو یہ بھی مشورہ بھی دیا کہ عمرہ کے دوران تصویریں نہ کھینچیں کیونکہ بعد میں ان کی تصویر کھینچی جا سکتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

سی سی ڈی سے مبینہ مقابلہ ،باٹا پور میں ایک ڈاکو ہلاک

غالب مارکیٹ سمیت مختلف علاقوں میں لاکھوں کے ڈاکے

پشاور:شوہر نے بیوی ،2بیٹیوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی

نوسرباز عورتوں نے شاپنگ کرتی فیملی کو ہاتھ کی صفائی دکھا دی

اوباش 20 سالہ شادی شدہ لڑکی سے زیادتی کر کے فرار

پر تشدد واقعات کے دوران 3خواتین سمیت 4افراد زخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak