صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دپیکا، ایشوریا اور پریانکا کی وجہ سے ہالی ووڈ میں آئی:عالیہ بھٹ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
دپیکا، ایشوریا اور پریانکا کی وجہ سے ہالی ووڈ میں آئی:عالیہ بھٹ

ممبئی(آئی این پی )بالی ووڈ کی سپر سٹار عالیہ بھٹ نے ہالی وڈ میں کام کرنے کا کریڈٹ ایشوریا رائے ، دپیکا پڈوکون اور پریانکا چوپڑا کو دے دیا۔

حالیہ انٹرویو میں بالی ووڈ اداکارہ نے کہا کہ مجھ سے قبل متعدد اداکاراؤں نے ہالی و وڈ میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا جو میرے لیے متاثر کن ہیں۔عالیہ بھٹ نے کہا کہ ایشوریا رائے ، پریانکا چوپڑا اور دیپیکا پڈوکون ایسی اداکارائیں ہیں جنہیں میں اپنے ہالی ووڈ میں جانے کی راہ ہموار کرنے کا کریڈٹ دیتی ہوں، انہی کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

14 وارداتیں، 8شہریوں سے ساڑھے 13لاکھ لوٹ لئے

لاہور:سی سی ڈی سے مبینہ مقابلے ، زیر حراست 4ملزم ہلاک

جڑانوالہ:فیکٹری بس الٹ گئی، 2جاں بحق، 21زخمی

ناجائز اسلحہ کے 3ملزم گرفتار

سوسے زائد پتنگوں کی سپلائی ناکام ،پتنگ ڈیلر پکڑا گیا

نومولود بچی 24 گھنٹے کے اندر ساہیوال سے بازیاب،ملزمہ گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak