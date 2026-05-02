کیٹی پیری اور جسٹن ٹروڈو کی شادی پیرس میں متوقع
لاہور(شوبزڈیسک )بین الاقوامی شہرت یافتہ گلوکارہ کیٹی پیری اور کینیڈا کے سابق وزیراعظم جسٹن ٹروڈو ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گئے۔۔۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں گزشتہ سال سے ایک دوسرے کے کافی قریب ہیں اور حال ہی میں انہیں پھر ایک ساتھ دیکھا گیا، جہاں وہ نہایت خوشگوار موڈ میں موسیقی اور کھانے سے لطف اندوز ہوتے نظر آئے ۔سوشل میڈیا پر وائرل تصاویر میں بھی دونوں کے درمیان قربت واضح دکھائی دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کا رشتہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور دونوں شخصیات عوامی مقامات پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے اور اپنے تعلق کا اظہار کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کر رہیں ۔ دونوں کے درمیان شادی سے متعلق بات چیت شروع ہو چکی ہے اور ممکنہ طور پر فرانس کے شہر پیرس کو شادی کے مقام کے طور پر زیرِ غور لایا جا رہا ہے ، جو ان کا مشترکہ فیصلہ اور حالیہ سفری مصروفیات سے مطابقت رکھتا ہے ۔ دوسری جانب تمام تر افواہوں اور تنازعات کے باوجود قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں اس وقت اپنے تعلق پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اور مستقبل سے متعلق سنجیدہ گفتگو جاری ہے ۔