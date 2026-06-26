صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اکشے کمار بہترین اداکار تھے ، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے : روینہ ٹنڈن

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
اکشے کمار بہترین اداکار تھے ، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے : روینہ ٹنڈن

ممبئی (شوبزڈیسک ) بھارتی اداکارہ روینہ ٹنڈن نے کہا ہے کہ سنیل شیٹی، اکشے کمار کیساتھ طویل عرصے بعد کام کرکے اچھا لگا۔

روینہ ٹنڈن اور اکشے کمار 22 سال کے بعد ایک بار پھر فلم ویلکم ٹو دی جنگل میں ایک ساتھ نظر آئیں گے ۔ روینہ ٹنڈن نے کہا کہ اداکار سنیل شیٹی، اکشے کمار اور ڈائریکٹر احمد خان کے ساتھ دوبارہ کام کر کے بہت اچھا لگا۔ اکشے کے بارے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ ایک بہترین اور شاندار اداکار تھے ، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے ، وہ اپنے کام میں جان لگا دیتے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

تیسری سہ ماہی ،ڈیجیٹل ادائیگیوں میں9فیصداضافہ

بینک اسلامی نے سائبر سیکیورٹی کیلئے امریکی کمپنی ری سیکیورٹی سے شراکت کر لی

پانچ پاکستانی نمائش کنندگان کی یورو بائیک 2026میں شرکت

امن و استحکام کیلئے حکومتی کاوشیں قابلِ تحسین ، پاک افغان چیمبر

کاٹن ایکسچینج بلڈنگ کا قبضہ فوری واپس کیا جائے ، اپٹما کا مطالبہ

بیرونی سرمایہ کاری کا محدود شعبوں تک سمٹنا تشویشناک

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا بلاول کو ویل لیفٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
قریبی خطہ اور ہمارے امکانات
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ معاہدہ اور پاکستان کا کردار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نصابِ کربلا
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
اگلا مہورت
آصف عفان
امیر حمزہ
راہِ حسینؓ اور امن کا پیغام
امیر حمزہ
Dunya Bethak