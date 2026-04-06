ڈریپ:گریڈ18تا20کی 60خالی اسامیوں پربھرتی منسوخ

  • پاکستان
ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی میں ڈائریکٹر کی 4پوسٹیں 2سال سے خالی ہیں وزارتِ قومی صحت نے دو سال قبل خالی اسا میوں پر بھرتی کی منظوری دی تھی

اسلام آباد (وقائع نگار)وزارت قومی صحت نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی 18 تا 20 گریڈ کی 60 خالی اسامیوں پر بھرتی کا عمل منسوخ کر دیا ہے ، اتھارٹی کے 20 گریڈ کے ڈائریکٹرز کی چار اسامیاں دو سال سے خالی ہیں۔ گریڈ 20 کے چار ڈائریکٹرز اور گریڈ 18 کے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کی بھرتی کا عمل دو سال سے جاری ہے تاہم 60 سے زائدا سامیاں خالی ہونے کے باوجودان پر دو سال گزرنے پر بھی تقرریاں نہ ہو سکیں ۔ وزارتِ قومی صحت نے دو سال قبل ان خالی اسامیوں پر بھرتی کی منظوری دی تھی تاہم وزارت نے مذکورہ خالی اسامیوں پر بھرتی کیلئے امیدواروں کے انٹرویوز لینے کے بجائے بھرتی کا سارا عمل ہی منسوخ کر دیا ہے ۔ 

مزید پڑہیئے

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

سارہ لورین کی خوبصورتی کے دعووں پر سوشل میڈیا پر تنقید

حکومت، معیشت اور کرکٹ سے کوئی امید نہیں:فضیلہ قاضی

ہندو آرتی کرنے پر اداکارہ سعیدہ امتیاز تنقید کی زد میں

معروف انفلوئنسر سد ریپر کے گھر چوری کی واردات

فلم ’’سائیکو ‘‘ میں ادکارہ میرا سب کو حیران کردینگی : شان شاہد

صبا قمر کی سالگرہ ،سوشل میڈیا پر جدید اندازِ جشن پر صارفین کی تنقید

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ اور مذہب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جنگ اور جوا
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا اب بھی سب اچھا ہے؟ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
تیل کی قیمت‘ قرضوں کی ادائیگی اور عالمی بحران
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
جناب ِ شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مال و دولت کے مثبت اور منفی پہلو
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
