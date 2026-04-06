شمالی وزیرستان سر حد پار سے دہشتگردوں کا حملہ ناکام،37خوارج ہلاک80زخمی
پاک فوج نے 2 اور 3 اپریل کی رات غلام خان سیکٹر میں دہشتگردوں اور ان کے سہولت کاروں کو ٹھکانے لگایا آپریشن غضب للحق اب تک 796 دہشتگرد ہلاک، 286چوکیاں ، 249ٹینک، بکتر بند گاڑیاں تباہ ، وزیر اطلاعات
اسلام آباد(دنیانیوز،مانیٹرنگ ڈیسک)پاک فوج نے شمالی وزیرستان غلام خان سیکٹر میں سرحد پار سے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بناتے ہوئے 37 فتنہ الخوارج کو ہلاک جبکہ 80 سے زائد کو زخمی کیا ۔وزیراطلاعات عطا اللہ تارڑ نے ایکس پراپنی پوسٹ میں آپریشن غضب للحق کی تازہ ترین تفصیلات جاری کرتے ہوئے بتایا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری ہے ، 2 اور 3 اپریل کی رات شمالی وزیرستان کے سرحدی علاقے غلام خان سیکٹر میں سرحدی چوکی پر افغان طالبان / فتنہ الخوارج کی جانب سے حملے کی کوشش کو مکمل طور پر ناکام بنایا گیا، جس میں انہیں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا، جن میں 37 خوارج ہلاک اور 80 سے زائد زخمی ہوئے ۔اپنی پوسٹ میں وزیر اطلاعات نے بتایا کہ افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن للحق میں آج پانچ اپریل شام پانچ بجے تک ہلاک کئے گئے دہشت گردوں کی تعداد 796 تک پہنچ گئی جبکہ 1043 زخمی ہیں۔وزیر اطلاعات نے مزید بتایا کہ آپریشن میں تاحال دہشت گردوں اور افغان رجیم کی 286 چوکیاں تباہ ہوچکی ہیں جبکہ 44 چوکیاں قبضے میں لے لی گئیں، 249 ٹینک، بکتر بند گاڑیاں، توپیں ڈرون تباہ کرد ئیے گئے ، افغانستان بھر میں دہشتگردوں اور ان کے سہولت کاروں کے 81 ٹھکانوں کو مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا۔