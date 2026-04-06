صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہنگا جیٹ فیول، پی آئی اے کا مختلف شعبوں کورعایت ختم کرنیکا فیصلہ

  • پاکستان
لاہور( این این آئی)پی آئی اے نے مہنگے جیٹ فیول کے باعث مختلف شعبوں کے افراد کو ملنے والی رعایت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔

ذرائع کے مطابق پی آئی اے نے طلبہ، سینئر سٹیزنز، جرنلسٹس ، ریٹائرڈ ملٹری پرسنز ، اے ایس ایف اہلکاروں کو ملنے والی رعایت کو ختم کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے ۔ترجمان پی آئی اے نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا  کہ  تمام قسم کی رعایتی چھوٹ واپس لے لی گئی ہے یہ فیصلہ ایندھن کی قیمتیں معمول پر آنے تک کیلئے کیا گیا ہے ۔ مہنگے جیٹ فیول پر پی آئی اے کو اخراجات میں شدید دبا ؤہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ اور مذہب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جنگ اور جوا
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا اب بھی سب اچھا ہے؟ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
تیل کی قیمت‘ قرضوں کی ادائیگی اور عالمی بحران
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
جناب ِ شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مال و دولت کے مثبت اور منفی پہلو
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak