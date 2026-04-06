محکمہ ہیلتھ کی سوشل میڈیا کے استعمال میں احتیاط برتنے کی ہدایت

محکمہ ہیلتھ کی سوشل میڈیا کے استعمال میں احتیاط برتنے کی ہدایت

لاہور (ہیلتھ رپورٹر )محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ پنجاب نے ملازمین کو سوشل میڈیا کے استعمال میں احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے ۔

مراسلے میں ملازمین کو غیر مجاز رائے اور معلومات شیئر کرنے سے گریز کرنے اور حکومتی پالیسی کیخلاف بیان بازی نہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے ۔حکام کا  کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر کسی بھی غیر ذمہ دارانہ سرگرمی کو برداشت نہیں کیا جائے گا ،ہدایات کی خلاف ورزی پر افسروں اور ملازمین کیخلاف سخت محکمانہ کارروائی کی جائیگی۔یہ ہدایات پنجاب سول سرونٹس کنڈکٹ رولز 1966 کے تحت جاری کی گئی ہیں، تمام میڈیکل یونیورسٹیوں، کالجز اور ٹیچنگ ہسپتالوں کو مراسلہ فوری جاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے ۔

