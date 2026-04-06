مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال، پاکستان سے مزید 39 پروازیں منسوخ
لاہور(آن لائن)مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پرپاکستان سے اتوار کو بھی 39 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔گزشتہ 5 ہفتوں میں منسوخ پروازوں کی تعداد 3000 تک پہنچ گئی ۔
کراچی سے جدہ، نجف، ابوظبی، بحرین، شارجہ اور دبئی کی 14 جبکہ اسلام آباد سے مسقط، العین، ابوظبی، دمام اور فجیرہ کی 7 پروازیں منسوخ ہوئیں ۔لاہور سے دبئی، ریاض، جدہ اور ابوظبی کی 8 ، ملتان سے دوحہ کیلئے غیرملکی ایئرلائن کی 2 پروازیں منسوخ ہوئیں۔علاوہ ازیں کراچی سے اندرون ملک ملتان، لاہور اور اسلام آباد کی 5 اوراسلام آباد سے گلگت کیلئے تمام 4 پروازیں منسوخ کردی گئیں۔