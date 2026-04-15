عمران سے بشری ٰ بی بی کی ملاقات،بہنیں اور وکلا نہ مل سکے
راولپنڈی (خبر نگار)بانی پی ٹی آئی عمران خان سے بشریٰ بی بی کی ملاقات کرا دی گئی جبکہ بہنوں اور وکلا کی ملاقات نہ ہو سکی ۔ علیمہ خان اور کارکنوں نے فیکٹری ناکے پر چھ گھنٹے سے زائد دھرنا دیا،پولیس نے 10 کارکنوں کو پکڑنے کے بعدرات گئے رہا کر دیا ۔
دھرنا ختم کرنے کے موقع پر علیمہ خان نے کہا کہ حکومت کی درخواست پر لیاقت باغ کا جلسہ منسوخ کیا ،جلسہ منسوخی پر بانی پی ٹی آئی کا پیغام پہنچایا جاتا، ویسے قیادت کدھر ہے ،بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے علاج کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ۔ بین الاقوامی تجزیہ کاروں کو سنیں تو امریکا ایران مذاکرات کی سمجھ آ جائے گی۔ فارم 47 کی حکومت کو کون سنجیدہ لے گا؟ ۔ادھراڈیالہ روڈ داہگل ناکہ پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ وزیر اعظم، چیف آف آرمی سٹاف، چیف جسٹس سے مطالبہ ہے کہ ہم اسی ملک کے شہری ہیں، جتنا مرضی کسی کی صلح کرالیں، بہتری تبھی آئے گی جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اور پاور فل لیڈر بھی باہر ہو ۔ فی الوقت ہمارے کسی سے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ، بات چیت کا اختیار اچکزئی صاحب کے پاس ہے ۔