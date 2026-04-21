صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم کی خریداری کیلئے پنجاب میں ڈیجیٹل نظام کا اجرا

  • پاکستان
گندم کی خریداری کیلئے پنجاب میں ڈیجیٹل نظام کا اجرا

مہم شروع ،مقصد گندم کی فی من قیمت ساڑھے 3ہزار پر برقرار رکھنا پنجاب میں 233 خریداری مراکز قائم کر دیئے گئے :ڈی جی فوڈامجد حفیظ

لاہور (اے پی پی)پنجاب حکومت نے گندم کی خریداری کیلئے مکمل ڈیجیٹل نظام متعارف کرا دیا ۔تفصیلات کے مطابق صوبائی حکومت کو توقع ہے بارشوں اور ژالہ باری سمیت موسمی رکاوٹوں کے باوجود امسال گندم کی پیداوار 22اعشاریہ5 ملین میٹرک ٹن سے تجاوز کر جائے گی،اسی کے ساتھ حکومت نے خریداری مہم بھی شروع کر دی جس کا مقصد 40 کلو  گندم کی امدادی قیمت ساڑھے 3ہزار روپے کے قریب برقرار رکھنا ہے ، جس کیلئے ٹیکنالوجی پر مبنی اصلاح شدہ نظام متعارف کرایا گیا ہے ۔ڈائریکٹر جنرل فوڈ ڈیپارٹمنٹ پنجاب امجد حفیظ کے مطابق ہم نے مکمل ڈیجیٹل اور مربوط نظام متعارف کرا کے گندم خریداری کے فریم ورک میں بنیادی اصلاحات کی ہیں ، 6 ارب روپے کی باردانہ سبسڈی کی منظوری دی جا چکی۔

کاشتکاروں  کو پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ(پی آئی ٹی بی)کی تیار کردہ باردانہ ایپ کے ذریعے رجسٹریشن کرانا ہوگی،صوبہ بھر میں کم از کم 233 خریداری مراکز قائم کر دیئے گئے ہیں جہاں کاشتکاروں سے ساڑھے 3ہزار روپے فی من کے امدادی نرخ پر گندم خریدی جائے گی،فی کاشتکار 12 ایکڑ کی حد مقرر کی گئی جبکہ فی ایکڑ 25 من گندم خریداری کا معیار بھی طے کیا گیا ہے ۔امجد حفیظ نے کہا کہ اس پالیسی کے تحت بیوپاریوں کے کردار کو کم سے کم کیا گیا ہے ،ادائیگیاں براہ راست کاشتکاروں کے بینک اکا ئو نٹس میں ڈیجیٹل ذرائع سے کی جائیں گی،حکومت نے ایگری گیٹرز کے ذریعے 3 ملین میٹرک ٹن تک گندم خریدنے کا منصوبہ بنایا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پولٹری اور فیڈ یونٹس کو موجودہ مارکیٹ حالات کے تحت اوپن مارکیٹ سے گندم خریدنے کی اجازت ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

نوجوانوں میں گھٹنوں کے درد میں اضافہ کیوں؟

زیادہ سکرین ٹائم بچوں کو کس طرح متاثر کررہا ہے

ٹائی ٹینک کی مسافر کی لائف جیکٹ 25کروڑ میں نیلام

73 سالہ خاتون کی پیراگلائیڈنگ سے صارفین حیران

ولیئم شیکسپیئر کا لاپتہ گھر 400سال بعد مل گیا

روبوٹ نے انسانی رنرز کا ریکارڈ توڑ کر تاریخ رقم کر دی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بے دین ولد الف دین اور طبیب
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مرنے چلے تو سطوتِ قاتل کا خوف کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مشرق کا جنیوا اور مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرضوں کی ری سٹرکچرنگ
شاہد کاردار
رشید صافی
اسلام آباد پھر مرکزِ نگاہ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak