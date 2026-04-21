صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
ٹرمپ 2ایرانی شرائط مان لیں،مذاکرات ممکن:زاہد حسین

جنگ بندی میں توسیع،ناکہ بندی ختم نہ کی توایرانی وفد کا آنا مشکل ہو جائیگا ٹرمپ کے آ نیکی توقع ہے ،عدیل وڑائچ ،’’دنیا مہر بخاری کیساتھ‘‘میں گفتگو

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)سینئر تجزیہ کار زاہد حسین نے کہا ہے کہ اگر آج سیز فائر میں توسیع نہیں کی جاتی ، امریکا ناکہ بندی معطل نہیں کرتا توبات چیت کیلئے راہ ہموار نہیں ہوسکتی،دنیانیوز کے پروگرام’’دنیا مہر بخاری کے ساتھ‘‘میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے ایران اسلام آباد آنے کو تیا ر ہے ، اگریہ دو شرائط مان لی جاتی ہیں تو مذاکرات ہو سکتے ہیں، ایک سیزفائر میں توسیع، دوسرا ناکہ بندی معطل کرنا، اگر یہ دو چیزیں نہیں ہو تیں تو ایرانی وفد کا آنا مشکل ہوجائے گا، ٹرمپ مذاکرات کیلئے سنجیدہ ہے تو یہ دو کام کر نا ہوں گے ،مزید کہا کہ اگر امریکا کو یقین ہوتا کہ مذاکرات نہیں ہو نے تو پھر اپنے وفد کو روانہ نہ کرتا ،میر اخیال ہے ان کو بھی یقین ہوگا کہ ایرانی وفد اسلام آباد آئے گا ، صدر ٹرمپ پاورپلانٹس اور پلوں کو اڑٖا نے ، ایران میں فوجی اتارنے کی بات  کرر ہے۔

فوجی اتارنے والا کام آسان نہیں ہو گا، بیورو چیف دنیا نیوز اسلام آباد عدیل وڑائچ نے کہا کہ پچھلے چند گھنٹوں میں پاکستان کی سفارتکاری مزید تیز ہو گئی ہے ،فیلڈ مارشل ایرانی قیادت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں ، اگلے چند گھنٹوں میں ایسی خبر آسکتی ہے کہ صدر ٹرمپ ناکہ بندی ختم کرنے پر مان گئے ہیں،اگر ٹرمپ مان جاتے ہیں تو پھر ایرانی وفد آجائے گا، پہلے امریکی وفد اسلام آباد پہنچے گا پھر ایرانی وفد آئے گا، آج دن بھر اسلام آبا دمیں کئی امریکی طیارے لینڈ ہوئے ہیں، وہ صرف فوجی طیارے نہیں تھے ، اس میں پسنجر طیارے بھی پہنچے تھے ، ان کے جو آفیشل ہیں،جتنی بڑی تعدادمیں یہاں پہنچ رہے ہیں اورجو سکیورٹی پروٹوکو ل ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ توقع کی جارہی ہے کہ صدر ٹرمپ بھی آسکتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

آج کے کالمز

Dunya Bethak