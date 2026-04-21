روبوٹ نے انسانی رنرز کا ریکارڈ توڑ کر تاریخ رقم کر دی

  • عجائب دنیا
بیجنگ (نیٹ نیوز)چین کے دارالحکومت بیجنگ میں منعقدہ ہاف میراتھن میں ایک ہیومینائیڈ روبوٹ نے تاریخی کارنامہ انجام دیتے ہوئے انسانی رنرز کے مقابلے میں عالمی ریکارڈ توڑ دیا۔

الجزیرہ کے مطابق یہ مقابلہ بیجنگ کے جنوبی علاقے یژوانگ میں اتوار 19 اپریل کو منعقد ہوا، جہاں شائقین کی بڑی تعداد نے انسانوں اور روبوٹس کی دوڑ کو الگ الگ ٹریکس پر دیکھا۔چینی سمارٹ فون کمپنی کے لیے دوڑنے والے فاتح ہیومینائیڈ روبوٹ نے تقریباً 21 کلو میٹر کا فاصلہ 50 منٹ اور 26 سیکنڈ میں طے کیا، جس کی اوسط رفتار تقریباً 25 کلو میٹر فی گھنٹہ رہی۔ یہ کارکردگی ناصرف اسی دن کے انسانی فاتح سے بہتر رہی بلکہ مردوں کے ہاف میراتھن کے عالمی ریکارڈ (57 منٹ 20 سیکنڈ) کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، جو جیکب کپلِیمو کے پاس تھا۔ 

 

جرم و سزا کی دنیا

بوریوالا :کار نہر میں جاگری ،خاتون،2 بچیاں جاں بحق

مخا لفین کی فائرنگ سے سب انسپکٹر سی ٹی ڈی کا بھائی قتل

12وارداتیں،شہری 50لاکھ کی نقدی و اشیا سے محروم

دربارباباحاجی شیردیوان پر ذہنی معذور لڑکی سے مبینہ اجتماعی زیادتی

فراڈیا اٹلی کیلئے 21لاکھ لیکر شہری کو عمرے پر لے گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بے دین ولد الف دین اور طبیب
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مرنے چلے تو سطوتِ قاتل کا خوف کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مشرق کا جنیوا اور مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرضوں کی ری سٹرکچرنگ
شاہد کاردار
رشید صافی
اسلام آباد پھر مرکزِ نگاہ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak